Can kayıpları bitmiyor! Korkunç bilanço!

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AA

İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İZMİR'DE CAN KAYBI 19'A ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti. Türkiye genelinde kahreden bilanço ise 8 kentte, 45 kişinin hayatını kaybetmesi oldu.

İSTANBUL VE KIRIKKALE'DE 7'ŞER CAN

Sahte içkiden İstanbul'da biri avukat olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Geçen hafta sahte içki ölüm haberlerinin ilk olarak basına yansıdığı kent olan Kırıkkale'de de 7 kişi hayatını kaybetmişti.

MERSİN'DE 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 6'sı vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 7 kişinin tedavileri ise sürüyor.

AYDIN'DA 2 KİŞİ CAN VERDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK VE TRABZON'DA 1'ER KİŞİ ÖLDÜ

Zonguldak ve Trabzon'da da 1'er kişinin sahte içki içmeleri sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

MUĞLA'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Bodrum'da da İbrahim Yanık (74),önceki gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı. İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen bir iş yeri çalışanı ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON

Jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.