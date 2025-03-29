Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı

        ​​​​​​​Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı
        ABONE OL

        Sezonun 2. ayağındaki ilk yarış, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 17 tur üzerinden yapıldı.

        Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada bitirdi. İtalyan Stefano Manzi ikinci, Hollandalı Bo Bendsneyder ise üçüncü sırayı aldı.

        2023'ten sonra ilk zaferini elde eden Can Öncü, yarışın ardından Türk bayrağıyla tur atarak galibiyetini kutladı.

        Portekiz ayağındaki ikinci yarış, yarın yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!