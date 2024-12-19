Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 08:02 Güncelleme: 19.12.2024 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de gemi geçişlerine sis engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        HTŞ lideri Ahmet eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmet eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!