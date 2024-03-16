Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı.

Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, dün saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı.

Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve 9’u Sahil Güvenlik Komutanlığına, 9’u ise diğer kurumlara bağlı toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmasına başlandı.