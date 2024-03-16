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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'de kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Eceabad ilçesinde 7'si çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasında arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:14
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        Çanakkale'de arama çalışmaları sürüyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olup batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı.

        Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıkan göçmenleri taşıyan lastik bot, dün saat 08.00 sıralarında karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı.

        Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve 9’u Sahil Güvenlik Komutanlığına, 9’u ise diğer kurumlara bağlı toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmasına başlandı.

        7'Sİ ÇOCUK 22 ÖLÜ

        Ekipler 2 kişiyi sağ kurtarırken, 7'si çocuk, 22 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na getirilen cesetler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi morglarına kaldırıldı.

        Bugün ise ekipler arama-kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Balıkesir, Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen ekipler de arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

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