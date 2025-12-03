Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale haberleri: 525 kilogram balığa el konuldu! | Son dakika haberleri

        525 kilogram balığa el konuldu!

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetim yapılıyor. Bu kapsamda su ürünleri avcılığı denetimlerinde 525 kilogram balığa el konuldu

        Giriş: 03.12.2025 - 10:46 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:46
        Çanakkale'de su ürünleri avcılığı denetimlerinde 525 kilogram balığa el konuldu.

        AA'daki haberde; Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetim yapılıyor.

        BİRÇOK YERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİ

        Bu kapsamda ekiplerce, Kuzey Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.

        3 İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

        Son bir hafta içinde yapılan 120 denetimde, 113 bin lira tutarında 3 idari para cezası uygulandı.

        TOPLAM 525 KİLOGRAM!

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde asgari avlanma boyu olan 18 santimetreden küçük 300 kilogram lüfer (çinekop) balığına, avlanması yasak türlerden olan 225 kilogram vatoz balığına (raja clavata) ve zaman yasağında avlanmış ıstakoza el konuldu.

        ISTAKOZ DENİZE BIRAKILDI

        Canlı olduğu tespit edilen ıstakoz, ekiplerce denize bırakıldı.

