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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Canan Karatay'ı da dolandırmışlardı! 47 gözaltı

        Canan Karatay'ı da dolandırmışlardı! 47 gözaltı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, aralarında Prof. Canan Karatay'ın da bulunduğu çok sayıda insanı dolandıran 47 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:08
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        Canan Karatay'ı da dolandırmışlardı!
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

        Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

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