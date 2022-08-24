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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cani koca, kendisinden kaçan eşini başından vurdu! Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
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Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı

Konya'da tüyler ürperten bir kadın cinayeti işlendi. Olayda, Hüsnü G., evlerinde eşi Sanem G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cani koca, kaçmak isteyen eşini başından vurdu

Son dakika: Cani koca, kendisinden kaçan eşini başından vurdu! Konya'da eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Cani koca, kendisinden kaçan eşini başından vurdu!
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AA

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Kan donduran olayda Hüsnü G. (47), evlerinde eşi Sanem G. (45) ile tartışmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsnü G, kaçmak isteyen eşini bahçede tüfekle vurdu.

Başından vurulan Sanem G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcıya eşini öldürdüğünü itiraf eden Hüsnü G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Sanem G'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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