Çekmeköy'de çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; ihbarla bölgeye emniyet, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 500 metrekarelik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, alevlerden etkilenen alanda soğutma çalışmaları başlattı.