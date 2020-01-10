Cenk Tosun imzayı atıyor!

Cenk Tosun Crystal Palace'a imza atıyor! Sağlık kontrolünden geçen milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Londra ekibinde forma giyecek.

Bu sezon Everton'da forma şansı bulamayan milli futbolcunun yeni adresi Crystal Palace oldu. Yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçen Cenk, sezon sonuna kadar Palace forması giyecek. Bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı. Crystal Palace, 21 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 28 puanla 9. sırada yer alıyor.