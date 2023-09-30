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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

        Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

        İstanbul Sultangazi'de bir cep telefonu tamircisinde, tamiri yapılan cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:46
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        Bomba gibi patladı!
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        Sultangazi'de tamire getirilen cep telefonunun bataryası, bomba gibi patladı. Paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğlen saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi.

        Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi. Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, patladı.

        İş yeri çalışanı ve içeride bulunan bir müşteri yaşadıkları panikle dışarı çıktı. Patlayarak alev alan telefon yanmaya devam ederken, bir başka çalışan yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak, yanan telefonu söndürdü.

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