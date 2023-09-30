Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı İstanbul Sultangazi'de bir cep telefonu tamircisinde, tamiri yapılan cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. O anlar kameralara yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:46 facebook

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