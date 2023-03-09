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Cerrahpaşa'daki ameliyatlar ile ilgili açıklama

Deprem önlemleri kapsamında yeniden inşa edilecek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılması planlanan ameliyatlarla ilgili açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr.Nuri Aydın, "Tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir" dedi

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DHA
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın taşınma süreci hakkında açıklama yaptı.

    DHA'da yer alan habere göre Aydın, "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir" dedi.

     
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca'nın, Cerrahpaşa'nın, Taksim ve Samatya'daki hastanelerde hizmet vereceğini açıklamasının ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, mevcut binaların durumu, taşınma süreci hakkında açıklama yaptı.
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Prof.Dr. Neşet  Ömer İrdelp Amfisi binasında konuşan Aydın, "Bildiğiniz üzere üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 2 ayrı hastanemizde yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanemizde, yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmetleri durdurulmuştu. Bundan kısa bir süre sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde güvenli alanların yeniden düzenlenmesiyle ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerine başlanmış, ancak ameliyatlar ve yataklı tedavi hizmetlerine başlanamamıştı. Konu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından yakından takip edilmiş ve kendisi geçtiğimiz hafta sonu bizzat Cerrahpaşa yerleşkemizi ziyaret ederek durumu yerinde tespit etmişti" dedi.
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    "EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ İSE TÜM BİRİMLERİMİZDE EŞZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

    Aydın, şunları kaydetti: "Sayın Sağlık Bakanımız, dün yaptığı basın açıklamasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz Hastanesi için yerleşkemizin bitişiğinde bulunan, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim'de yakın zamanda yenilenerek hizmete açılmış olan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin kullanımına açıldığını ifade etmiştir. Cerrahpaşa'nın yaşadığı bu sürece hızla bir çözüm ürettiği için Sayın Sağlık Bakanımıza hastalarımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim."
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek olup; poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir. Eğitim faaliyetlerimiz ise tüm birimlerimizde eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. En kısa zamanda devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bu hastanelerin bugüne kadarki hizmet kapasitelerinin İstanbul ili için önemli bir yükü kaldırdığı bilinci ile eğitim ve sağlık hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecektir."
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    "220 BİN METREKARELİK ALANIMIZ 600 GÜNDE TESLİM EDİLECEK"

    Bu arada  Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

    Gönen, "Bugün yorgun ama huzurluyum. Cerrahpaşa'nın kendi yerleşkesinde yenilenme çalışmasında en önemli adım atıldı ve ihalesi gerçekleştirildi. Şartnameye göre 220 bin metrekarelik alanımız 600 günde teslim edilecek. Yeni binalarımız tamamlanana kadar polikliniklerimiz ve eğitim faaliyetlerimiz ağırlıklı olarak Cerrahpaşa yerleşkemizde, ameliyatlar,girişimsel işlemler ve yatan hasta tedavilerimiz ise Sağlık bakanlığına ait Samatya ve Taksim Eğitim ve Araştırma hastanelerinde devam edecektir. Yeni binalarımıza geçene kadar Sağlık hizmeti sunumumuz ve eğitim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Acil Sorunumuza hızla çözüm üreten sağlık bakanımıza ve rektörlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.
  • Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tp Fakültesi'nde ameliyatlar ile ilgili açıklama

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