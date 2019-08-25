Muğla'nın Menteşe ilçesinde, önceki akşam saat 18.30 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkiinde akılalmaz bir trafik kazası yaşandı. Cansu- Erkan Pınaraltı çiftinin kızı 3 yaşındaki Ceylan'a, Halime Keser yönetimindeki taksi çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
DOĞUM GÜNÜNÜ YENİ KUTLAMIŞTI
Kazadan 1 gün önce yeni yaşının kutlandığı öğrenilen Ceylan Pınaraltı'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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