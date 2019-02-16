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CHP'de olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi. AA'nın haberine göre, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi dün akşam saatlerinde genel merkeze dilekçe getirdi.
Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP
Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı.
CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı güne saat 17.00'de teslim edileceğinden Genel Başkanın çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM'yi toplaması gerektiğini belirtiyor.
PM'NİN 12 İMZACI ÜYESİ
CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar:
"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."
YETKİ İLE BELİRLENMİŞTİ
CHP, 2 Şubat'taki Parti Meclisi'nde adaylığı belirlenemeyen yerler için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yetki vermişti. Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu yetki sonrası 12 üyenin itirazına neden olan Maltepe ve Siverek adayları dahil 16 yerde aday açıklanmıştı.
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