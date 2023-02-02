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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de kritik seçim toplantısı: İmamoğlu da katıldı
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CHP'de kritik seçim toplantısı: İmamoğlu da katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü seçim toplantısı yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken, toplantıda seçim stratejisi masaya yatırıldı

Son dakika: CHP'de kritik seçim toplantısı: İmamoğlu da katıldı
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CHP’de pazartesi günü Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim strateji toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Pazartesi günü altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısının ardından CHP Lideri, Genel Merkez’de kurmaylarıyla seçim strateji toplantısında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda İmamoğlu'nun "seçim kampanyası makinesi" adlı, İstanbul'da yerel seçimdeki kampanya modelini anlattığı belirtildi.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı, Reform Enstitüsü ve bazı uzmanların çalışmalarına dair raporları sunduğu kaydedildi.

MYK ÜYELERİNE SEÇİM GÖREVLENDİRMESİ

3 grup başkanvekili, bazı MYK üyeleri, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, CHP PM üyesi Gökhan Günaydın ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basından Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın da katıldığı toplantıda CHP lideri bazı MYK üyelerine görev verdi. Seçim sürecinde kampanyanın bu görevlendirmeler çerçevesinde yürüyeceği İmamoğlu'nun ekibinin de çalışmalara destek olacağı belirtildi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Bu toplantı bittikten sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 12. katta baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.

Fotoğraf: İHA/Arşiv

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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