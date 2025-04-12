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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den Anıtkabir'e ziyaret | Son dakika haberleri

        CHP'den Anıtkabir'e ziyaret

        21'inci olağanüstü kurultayını tamamlayan CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defterine, "Demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:42
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        CHP'den Anıtkabir'e ziyaret
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21'inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız.

        19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan; bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız.

        Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

        Milletimiz, iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir.

        Demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz.

        Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

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