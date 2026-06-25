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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan program iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul programı iptal edildi

        CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edildiğini duyurdu.

        ANKA'daki habere göre; CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programın iptal edildiğini bildirdi.

        Tekin, açıklamasında, “Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programınının iptali hakkında, "Programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır" dedi.

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