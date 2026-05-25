Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde son durum... Temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        CHP Genel Merkezi'nde son durum... Temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürecinin ardından temizlik ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Binada hasar tespit ve düzenleme işlemleri sürerken, bazı görseller ve isimliklerin kaldırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genel Merkez'de tadilat

        CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye sırasında ve sonrasında yaşanan olayların ardından temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hasar gören alanlarda incelemelerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, bina içerisinde tahrip olan alanlar yenilenirken, kapsamlı temizlik yapılıyor.

        REKLAM

        Partide, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılırken, eski Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılarının isimleri, oda kapılarındaki plakalardan söküldü.

        İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından Özgür Özel'in parti binasına asılan "Geri adım atmadık mücadeleye devam" yazılı pankartı da kaldırıldı. Söz konusu karara ilişkin metnin, partinin fuaye alanına açılan kapısına asıldığı görüldü.

        Emniyet güçlerinin genel merkez etrafındaki güvenlik tedbirleri de devam ediyor.

        Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da raf bulutu böyle görüntülendi

        DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, fırtınaların ön kenarında meydana gelen raf bulutu görüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?