CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'ye gelişinde yaptığı açıklamada, DEM Parti Heyeti ile görüşmesinin ardından, grup başkanvekilleri ve MYK üyeleriyle bundan sonraki süreci değerlendirecekleri bir toplantı yapacağına, Kurban Bayramı'nda Manisa'da olacağını söyledi.

SORULARI YANITLADI

ANKA'da yer alan habere göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel, saat 13.30'da DEM Parti heyeti ile yapacağı görüşme için TBMM'ye geldi. Özel, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAYRAM PROGRAMI HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Özel, bugünkü programı ve Kurban Bayramı'nda nerede olacağının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bugün Meclis'teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında grup başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bunun dışında il dışından gelen, burada bulunan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, onları kabul edeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız.

Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra değerlendireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Ama şimdi konuşacağız."