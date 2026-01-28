CHP "iktidar vaatleri"ni açıklamaya hazırlanıyor. Mart ayı başında yapılacak lansman ile projeler kamuoyuyla paylaşılacak, ardından il il halka anlatılacak.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Ofis Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında iki hafta bir toplantılarını gerçekleştirirken toplantı aralarında da politika kurulları çalışmalarını sürdürüyor.

CHP, eğitim, ekonomi, dış politik başta olmak üzere temel alanlardaki çözüm önerilerini, projelerini Mart ayı başında yapılacak büyük lansman ile duyuracak.

18 politika kurulunun projeleri için aynı zamanda “iktidar vaatleri” yorumu yapılıyor.

Proje sayısı henüz netleşmese de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

81 İLDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, PROJELER ANLATILACAK

Başkent Ankara’daki lansman yapıldıktan sonra milletvekilleri Parti Meclisi üyeleri ve 81 ili gezecek.

CHP’nin projelerini, çözüm önerilerini anlatacak. Sadece eleştiri ve sorun tespiti değil aynı zamanda çözüm önerilerinin de olduğu, ülke yönetme becerisine sahip olunduğu mesajı verilecek.