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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP kurultayı iddianamesinde görevsizlik kararı | Son dakika haberleri

        CHP kurultayı iddianamesinde görevsizlik kararı

        CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığına dair hazırlanan ve Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:07
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        CHP kurultayı iddianamesinde görevsizlik kararı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in İstanbul'da yaptığı bir konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

        Başsavcılıkça, Özel hakkında, "suç işlemeye tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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