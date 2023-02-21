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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, dün akşam Hatay'da meydana gelen deprem için "Yarın belediye başkanlarımızla Defne'ye gideceğim" dedi.

"Kelimeler kifayetsiz kalıyor" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Büyük bir felaket yaşıyoruz. Haberi aldığımda hepiniz gibi dehşete düştüm. Sonra en iyisi hemen depremin olduğu bölgeye gitmek geldi. Başkanlarımızı aradım 'Kalkın gidiyoruz' dedim. Hatay'a vardık. Gördüklerim nasıl anlatılır bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar korkunç ve kabustu. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimleri haykırıyordu sokaklarda; evlat, anne, baba, kardeş isimleri... Gece indiğinde tümüyle tükenmiştik.

Buz gibi bir soğuk gerçek bir zifiri karanlık. Yatacak yer arıyoruz kendimize. Dinlenmeye çekildim ama dinlenmek, uyumak mümkün değil. Gözlerimi kapatıyorum o çocuklar, o isimler gitmiyor aklımdan.

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