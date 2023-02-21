CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 21, 2023
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