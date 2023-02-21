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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yardımları halka ulaştırın
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yardımları halka ulaştırın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yardımların vatandaşlara ulaşmadığını söyleyerek, "İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yardımları halka ulaştırın
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi.

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