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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubuna veda
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubuna veda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında veda konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı liderlerine ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a teşekkürlerini iletti. Kılıçdaroğlu, "Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubuna veda
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

"Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız, huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını, dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermenizi isterim. Yeni bir başlangıç için bulunan tüm sıkıntıları aşalım istiyorum. O görkemli, güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz.

Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı.

Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek kolay olmuyor.

Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoşgeldiniz.

Bizim her şeyimiz var; kalbimiz, yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca mazlumların acı feryatlarının duyulduğu kürsüdür.

Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı ıstıraplıdır, uzun ve incedir. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Bay Kemal'in parası pulu da yoktu, sarayı da yoktur. Hakkında her türlü algı yapılmıştır.

Sizler Bay Kemal'le yürümeye karar verdiniz. Sizin bu tercihinizi yüreğime yazdım.

Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Siz Hak, dost bilirsiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum.

Başınızı hep dik tuttunuz. Karanlığın üzerinizi kaplamasına izin vermediniz. Zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşları olduğu için onur duyuyorum.

Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin.

Umutluyum dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarlarımızı düşlüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız.

İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da bilir, masaya yumruk vurmasını da iyi bilir. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Gerekirse yumruğunu vurur ya, arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da çok iyi biliyorum.

Temel Bey bilgedir, cesurdur. O hepimizin iyi tanıması gereken siyasi aktördür, bilgedir.

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. Gerçek bir entelektüelliği vardır.

DEVA Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Bey ile de son vereceğiz. yürekli, cesur bir liderdir.

Ve iki kişi karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Dostum Mansur Yavaş o da buradadır.

Tüm bunlar geçecek şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Başardık diyeceğiz, başardık. Ve gerçekten başaracağız.

Hakkınızı helal edin."

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