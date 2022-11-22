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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Teröre karşı çıkmak zorundayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye'dir. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Özgür irademizle yapmak zorundayız. Terörün sağı solu yoktur bunu anlatmak zorundayız" dedi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşmesi hakkında, " Kavga etme dedim. Şimdi ne yaptın, gidiyor elini sıkıyorsun. BAE için, Suudi Arabistan için neler söylemedin, şimdi aracılar koyuyor, nasıl barışabiliriz diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta hazırladıkları projeyi açıklayacağını duyurdu

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Teröre karşı çıkmak zorundayız
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olmaktan, birlikte olmaktan yanayız. Ayrılığı kabul etmiyoruz. Ayrışmanın hiç kimseye faydası yok. Beraber, birlikte olmak, konuşmak, dertlerimizi yani anayasada yazıldığı gibi tasada ve kıvançta birlikte olmak zorundayız" diyerek sözlerine başladı.

CHP lideri şunları söyledi:

"Gerçekten de bizi bir yapmak istiyorlar mı? Oturup konuşmamıza fırsat veriyorlar mı? Sorunlarımızı özgürce anlatabilme imkanı veriyorlar mı? Düşüncesini özgürce açıklama imkanı veriyorlar mı? Büyük bir sorunumuz var. Bu sorunu aşmak zorundayız. Bu sorunu aşacak olan milletimizin kendisi ve iradesidir. Sandığa giderken her bir vatandaşımın sorumluluğu var. Benimde sorumluluğum var, benim kadar sıradan vatandaşın da sorumluluğu var. Huzur içinde yaşamak istiyorsanız, kimsenin kimliği, inancını siyasete malzeme etmek istemiyorsanız çok açık ve net söylüyorum oyunuzu bize vereceksiniz. Bu ülkede barışın, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil, helalleşmekten yana olan biziz. Biz 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Beraber, birlikte yaşamak istiyoruz."

CHP lideri, "Kavgayı değil, kucaklaşmayı savunan biziz. Helalleşmek yana olan biziz. Biz 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Bazı sorunlar her gün yaşanır hale geldi. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Birlikte, demokratik kurallar içinde yapmak zorundayız. Biz bunu yaptığımız zaman ülkeye demokrasi, huzuru getireceğiz. Her evde endişe var. Gelir düzeni ne olursa olsun herkes endişeli. Türkiye'yi bu endişe girdabından çıkarmak zorundayız" dedi.

"Konuşamayan, dertleşemeyen bir Türkiye var" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin iradesine saygılıyım. Ama Türkiye'nin gidişinden siz de huzursuzluk duyuyorsanız oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye'dir. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Özgür irademizle yapmak zorundayız. Terörün sağı solu yoktur bunu anlatmak zorundayız. Terör iç politika malzemesi olamaz, olmamalı da. Terör bir insanlık suçu. Terör konusunda birlikte olmak zorundayız. Terör kimden, nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Terörün yanındaymış, karşısındaymış gibi yer almanın kimseye faydası yok. Onlar zaten toplumu ayrıştırmak istiyorlar. Biz terörden uzak bir Türkiye olsun istiyoruz. Her terör olayından sonra kavga olmasın istiyoruz" diye konuştu.

İSTİKLAL SALDIRISI

İstiklal saldırısına değinen CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Türkiye'nin sınırları nasıl oluyor da yol geçen hanına dönüyor? Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Bu topraklarda terör olmasın diye konuşuyorum. Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz? Teröristler aramızda geziyor. Terör başımızın belası, önlem alacaksınız. Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Terörle mücadele ettiniz de karşı mı çıktık?

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Yüzbinlerce gencimizi zehirliyor, teröristlerden ne farkı var? Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl giriyor? Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi? ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki mafya liderlerinin hesaplaştığı bir ülkeye döndü.

Terör dediğiniz bir tane değil. Türkiye'yi zehirliyorlar. Her birimizin sorumluluğu var. Devleti yönetenlerin sorumluluğu var bu konuda. Akılcı politikalar üretmek zorundayız. Son 20 yıla bakın, akılcı politikalar üretilmedi.

Terörle mücadele ediyorum, oy devşirebilir miyim? Terörle böyle mücadele edemezsin. Biri teröre destek veriyor diye bir ülkeyi suçlarken, diğeri taziye kabul ediyor. Böyle devlet yönetilmez.

Maden faciası oluyor sorumlu yok. Tren kazası oluyor sorumlu ortada yok. Terörist gelmiş geziyor, sorumlu yok. Devletin adaletle yönetilmesi elzemdir.

5 yaşındaki çocuk atılan roketle hayatını kaybediyorsa, o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır. O 5 yaşındaki çocuğumuzun annesinin, babasının yaşadığı dramı kendi vicdanlarında ölçüp tartmazlarsa bu sorunu çözemezler."

GÖKTÜRK'ÜN İMAR ÇALIŞMASI

Göktürk'te Kemer Country'nin imara açılmasını eleştiren CHP lideri, "Gözünüzü hala para doyurmadı mı? Rant, rant, rant nereye kadar? Mezara götürmeyeceksiniz bu kadar parayı. Nerede yeşil bir alan var hemen imara açalım. Yapmayın arkadaşlar, 16 milyona acıyın. İktidar olduğumuzda ben onlara göstereceğim" diye konuştu.

GÜBREYE YAPILAN ZAM

Ekonomiye ilişkin eleştirileri sıralayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gübrede girdi maliyeti yüzde 220 arttı. Gübre üreticileri kartel oluşturdular iddiası geldi. Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Bunlardan birisi Gübretaş. Yaklaşık 800 bin çiftçiye ait bir fabrika. Bu fabrika da bu kartelin parçası. Gübretaş'ın yöneticisi kim? Tarım Bakanı Vahit Kirişci ve Tarım Bakan Yardımcısı 2 yıl üyelik yaptı. Asıl suçlayacağın adımları bakan yaptın. Çiftçiye en büyük kazığı atanları bakan ve bakan yardımcısı yaptın" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü için, "Öğretmenlerin ciddi sorunları var. Öğretmen kardeşlerimiz sınava giriyor. Hiç endişe etmeyin. Biz, öğretmenleri kamuda daha güzel ve ayrıcalıklı bir sınıf haline getirmezsek görevimizi yapmamış oluruz. HSK gibi ayrıcalıklı sınıf haline getireceğiz. Öğretmenleri bu ülkenin baştacı yapacağız" dedi.

DIŞ POLİTİKA

Dış politikayı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Konuşurken dokuz boğumu unutmayacaksınız. Biz bunu yapmak zorundayız, dış politika böyledir. Erdoğan tam bunların tersini yaptı. Sisi'yi Cumhurbaşkanı kabul etmediğini söyledi. Ne oldu? Erdoğan'ın benim zoruma giden tarafı Türkiye'yi temsil etmesi. Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye bunu yaşatmasın. Kavga etme dedim. Şimdi ne yaptın, gidiyor elini sıkıyorsun. BAE için, Suudi Arabistan için neler söylemedin, şimdi aracılar koyuyor, nasıl barışabiliriz diye" diye konuştıu.

TARİH VERDİ

Kılıçdaroğlu, "ABD ve Avrupa ziyaretleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı bekleyin" dedi. CHP lideri, "Türkiye'yi bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız" ifadelerini kullandı. "Ekipler hazır, taze para da hazır" diye sözlerini sonlandırdı.

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