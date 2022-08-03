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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu Uludere'ye gidiyor
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Uludere'ye gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak'ın Uludere ilçesine gidecek. CHP lideri 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu Uludere'ye gidiyor
Kılıçdaroğlu Uludere'ye gidiyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Helalleşme ziyaretleri kapsamında 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek.

Öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan CHP lideri 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek. Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde açıklama yapacak.

Helalleşme ziyaretleri kapsamında yapılacak olan bu ziyarette CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.

28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

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