CHP lideri Özgür Özel Bosna Hersek'te
CHP lideri Özgür Özel Bosna Hersek'te. Özel Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret ederken, bugün yapılacak anma törenine katılacak
Giriş: 25.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:15
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'a gelerek Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret edip Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel´in bugün anma törenlerine katılması, Aliya İzzetbegovic'in kabrini ziyaret etmesi ve Saraybosna Belediyesi'nin düzenlediği 25 Kasım resepsiyonuna katılması öngörülüyor.