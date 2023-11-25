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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel Bosna Hersek'te

        CHP lideri Özgür Özel Bosna Hersek'te

        CHP lideri Özgür Özel Bosna Hersek'te. Özel Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret ederken, bugün yapılacak anma törenine katılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:15
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        CHP lideri Özel Bosna'da
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'a gelerek Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret edip Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

        CHP Genel Başkanı Özel´in bugün anma törenlerine katılması, Aliya İzzetbegovic'in kabrini ziyaret etmesi ve Saraybosna Belediyesi'nin düzenlediği 25 Kasım resepsiyonuna katılması öngörülüyor.

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        #Özgür Özel
        #Bosna Hersek
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