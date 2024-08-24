CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. Özel, "Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım" dedi. Özel, CHP'deki Tüzük Kurultayı'na ilişkin soruları yanıtladı

CHP lideri Özgür Özel, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.

CHP'de neden tüzük kurultayı yapılıyor? CHP Türkiye'ye demokrasi vaat ettiği için kendi içinde demokratik olmak zorunda. Hem yılların hem uygulamaların etkisiyle çağdaş sosyal demokrat partinin tüzüğü olması kadar demokratik ve özgürlükçü değil. Eksikleri var. Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde ciddi değişiklik yapılacağını vaat etmişti. Zaman açısından çok uygun değildi. Tüzüğü tartışarak yapalım istedik. Biz tüzük kurultayına gitmiyoruz, 1 haftalık değişim kurultayına gidiyoruz. 4 Eylül'de başlayacak 9 Eylül'de bitecek. Bir temsil heyeti ile Sivas'ta törenlere katılacağız ve kurultayın açılışını yapacağız. Sonra Ankara'ya geleceğiz. 5'inde tüzük komisyonumuz son çalışmasını tamamlayacak. Bu komisyon tüzükle ilgili çalışmaları yapacak ve 6'sında tüzüğümüzü değiştireceğiz. Aralıktan beri çalışmaları yapıyoruz. Görüşleri aldık, dünyadaki örnekleri aldık, akademisyenlerle çalıştık. Bu çalışmaların sonunda bir taslak var. 5 Eylül'de son şekli verilecek. REKLAM Pazartesi günü benden önceki üç genel başkan ile bir araya geleceğiz; Altan Bey, Hikmet Bey ve Murat Bey ile. Döndükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile tüzüğümüz konusunda önerilerini alacağız. CHP Genel Başkan adayı olmak için yüzde 5 imza toplamak gerekiyor. Şimdi bir delege bir kişiye imza vermek zorunda değil. Ayrıca divan yüzde 10'dan fazla imza kabul etmeyecek.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZ GÜNE BAKIYORUM" Bu Tüzük Kurultayı, CHP Genel Başkanı'nı güçlendirecek tartışmaları var... CHP Genel Başkanı'nın konumunun güçlenmesi başka bir şey, yetkilerinin mutlaklaşması başka bir şey. Bizim kurultayımıza Sosyalist Enternasyonal'in temsilcileri geliyor katkılar alıyoruz. Bugünkü tüzük genel başkana her yetkiyi veriyor. Ön seçim yapmama maddesini kaldıracağız. Esnekliği barındıran madde yazıyoruz. Benim grubumda sendikacı yok. Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz. Ben iktidar olduğumuz güne bakıyorum. REKLAM

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ AMA ŞARTLAR ELİMİZDE DEĞİL" Erken seçim çağrısı mı duyacağız? 31 Mart'tan hemen sonra 'Erken seçim çağrısı yapmayacağım' dedim. Bu seçim AK Parti'yi uyarmaktır. Fırsatçılık yapmamak lazımdır. Vatandaşın ekonomik krizi büyük, sorunları çok fazla. Çözmezseniz geçim olmaz, geçim olmazsa da seçim olur dedim. Kurultayda söylediklerimin arkasındayım. Ben seçimi isterim, bugünden hazırım, dünden razıyım. Ben meydan meydan geziyorum. Ben seçimden bugüne 10'uncu mitingime gidiyorum. Biz erken seçim istiyoruz teknik şartlar elimizde yok. Erken seçimden kimse kaçamaz. Parlamenter sistem iddiası rafa mı kalktı? Dünyada en önemli konu ekonomi. 10 ekonominin 10'su da güçlü parlamento ile yönetiliyor, 1'i de başkanlık. Hepsi katı kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı. Demokratik yönetim, kuvvetler ayrılığı çok önemli. Buraya yönelmeliyiz. Her soruya güçlendirilmiş parlamenter sisteme bağlamanın seçmende karşılığı olmadığını görüyorum. Bana sorarsanız dış politika, tarım, ekonomi, sağlık cevabım var. Yönetim sistemi cevabım parlamenter sistem. Vatandaş canı yanarken, kendi sorunu dile getirilsin isterken parlamenter sistem duymak istemiyor. Güçlü bir parlamento, denge denetim sistemleri, güçlü kurum ve kurallar başarıyı getirecek. Önümüzdeki seçimde güçlü bir parlamento inşa edeceğimizi, bağımsız yargı koyacağımızı önereceğiz.