CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erdinç Sağkan ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, genel merkezde TBB Başkanı Erdinç Sağkan ile görüştü
Giriş: 20.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBB Başkanı Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşmede Özele, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ