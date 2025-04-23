CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var." dedi.

Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Herkes için bayramın, bayram gibi kutlanmasını istediklerini söyleyen Özel, "Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Buna mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini ve heyecanını görüyorsunuz." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla akşam saatlerinde 1. Meclis'ten Anıtkabir'e gerçekleştirecekleri yürüyüşün sorulması üzerine Özel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş partinin Genel Başkanı, Birinci Meclisten Anıtkabir'e yürüyecek." ifadesini kullandı.