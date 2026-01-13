Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'nin Kurultay davası ertelendi! | Son dakika haberleri

        CHP'nin Kurultay davası ertelendi!

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Davanın 23 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 13.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre; CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.

        DHA'daki habere göre; Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan şikayetçi Lütfü Savaş'ın, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mağdur sıfatıyla davaya katılma talebinin kabulünü istedi. Ayrıca dosyada yer alan eksik ifadeler ile diğer eksikliklerin giderilerek yargılamaya devam edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, belediyelere yazılan müzekkerelere verilen cevapların beklenilmesine hükmederken, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti.

        DAVA TARİHİ BELLİ OLDU

        Mahkeme, aralarında görevinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın, ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 23 Şubat'a ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan koca, eve gidip eşini darp edince bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40) tarafından tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Bunun üzerine E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., eşini tehdit ederek hakaret edip darp ettiği öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!