CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Davanın 23 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verildi
Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre; CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.
DHA'daki habere göre; Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan şikayetçi Lütfü Savaş'ın, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mağdur sıfatıyla davaya katılma talebinin kabulünü istedi. Ayrıca dosyada yer alan eksik ifadeler ile diğer eksikliklerin giderilerek yargılamaya devam edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, belediyelere yazılan müzekkerelere verilen cevapların beklenilmesine hükmederken, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti.
DAVA TARİHİ BELLİ OLDU
Mahkeme, aralarında görevinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın, ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 23 Şubat'a ertelendi.