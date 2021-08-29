CHP, Tunceli’deki yangını araştırmak için ekip kurdu 0:00 / 0:00

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Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Tunceli'de yangın bölgesinde inceleme yapmak için bir heyet kuruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyette; milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu yer alıyor. CHP heyeti, yangın bölgesinde detaylı bir incelemelerde bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba önderliğindeki heyetimiz Tunceli'ye gidiyor. Yangınlarla mücadelede ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Belediyelerimiz tüm gücüyle Tunceli Halkının ve Sayın Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yanında olacak" mesajını verdi.