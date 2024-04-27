Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi için gözler Sisal Şans'daydı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 27 Nisan 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

27 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 - 47 - 71 - 77 - 81 - 85

JOKER 42 - SÜPERSTAR 35

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.