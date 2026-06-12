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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Çıplak arama iddiasına soruşturma | Son dakika haberleri

        Çıplak arama iddiasına soruşturma

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddiasına soruşturma başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Çıplak arama iddiasına soruşturma

        İçişleri Bakanlığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemede dile getirdiği "gözaltında çıplak arama" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi.

        ANKA'da yer alan habere göre; İBB Davası'nda tutuklu yargılanan Medya A.Ş Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, 9 Haziran Salı günü yaptığı savunmasında çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamıştı.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ile polis müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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