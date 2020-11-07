Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: CNN yorumcusu, Joe Biden'ın başkan olduğunu açıklarken gözyaşlarını tutamadı!
ABONE OL

CNN yorumcusu, Joe Biden'ın başkan olduğunu açıklarken gözyaşlarını tutamadı!

CNN yorumcusu Van Jones, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın haberini gözyaşlarıyla verdi. Jones, "Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Baba olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakterin ve doğrunun ne kadar önemli olduğunu ve iyi olmanın önemini anlatmak daha kolay." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: CNN yorumcusu, Joe Biden'ın başkan olduğunu açıklarken gözyaşlarını tutamadı!
HABERTURK.COM

CNN yorumcusu Van Jones, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın haberini gözyaşlarıyla açıkladı.

ABD Başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Bütün dünyada sonucunun heyecanla beklendiği ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan Demokrat Joe Biden oldu. CNN yorumcusu Van Jones ise bu haberi seyircilerle paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

Jones, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Baba olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakterin ve doğrunun ne kadar önemli olduğunu ve iyi olmanın önemini anlatmak daha kolay.

Amerika’da Müslümansanız, başkanın sizi isteyip istemediği konusunda endişeniz olmasın.Eğer bir göçmenseniz ve zor şartlarda buraya geldiyseniz Başkanın bebeğinizi sizden ayırıp ayırmayacağını düşünmenize gerek yok. Mutlu olabilmek için endişe etmenize gerek yok."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD’nin öğretmen First Lady’si Jill Biden
DÜNYAABD’nin öğretmen First Lady’si
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!
SON DAKİKA: ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'e tebrik mesajları!
DÜNYABiden ve Harris'e dünyadan tebrik mesajları!
ABD Başkanı kim oldu? ABD Başkanlık seçim sonuçları son dakika açıklandı
DÜNYAABD Başkanı kim oldu?
ABD seçimlerinden ne öğrendik?
DÜNYAABD seçimlerinden ne öğrendik?
Donald Trump'tan son dakika açıklama! ABD Başkanlık seçimleri son dakika
DÜNYATrump'tan ilk açıklama
ABD Başkanlık seçimleri son dakika: ABD Başkanı Joe Biden oldu!
DÜNYAABD'nin yeni başkanı Joe Biden
Trump'ın 'kazandım' tweetine bir uyarı etiketi daha geldi....
DÜNYA"Kazandım" tweet'ine etiket
ABD'de seçime giren 110 Müslüman adaydan 64'ü kazandı - Haberler
DÜNYAABD'de seçime giren 110 Müslüman adaydan 64'ü kazandı
Biden: Oy sayımının durmasına izin vermeyeceğim - Haberler
DÜNYABiden: Oy sayımının durmasına izin vermeyeceğim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X