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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de çocuğunun gözü önünde karısını boğazından bıçakladı! - Güncel öne çıkan haberler
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İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kadın cinayetleri kabusu sürüyor. Bu defa da İzmir'de bir kadın, kocası tarafından çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika: İzmir'de çocuğunun gözü önünde karısını boğazından bıçakladı! - Güncel öne çıkan haberler
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AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, ilçede yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı.

Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.

KATİL, KAYIPLARA KARIŞTI

Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Nurhan F'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" şeklinde söz sarf ettiği öğrenildi.

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