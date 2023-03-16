Çok konuşulan o görüntüdeki Reşat amcadan haber var!

DHA'nın haberine göre Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayva, 2 kilometre sürüklendiğini ve 4 genç tarafından kurtarıldığını belirterek, "Yağmurla birlikte aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim. Kimse yardım edemedi, sonra 4 genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar" dedi.