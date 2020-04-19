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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'de ilk vaka, 11 Mart'ta görüldü. Bir ayı aşkın zamanda Kovid-19, dün gece itibariyle bin 890 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı ve çalışanlarının büyük gayreti ile 10 bin 453 yurttaşımız ise dünyayı vuran virüsün pençesinden kurtuldu.

POZİTİFTEN NEGATİFE DÖNÜŞ...



Koronavirüsü yenen isimlerle Habertürk'ten Alper Uruş konuştu. İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mikrobiyolog ve koruyucu halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, eşi Dr. Çiğden Ersan ile birlikte virüsü alt eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Ersan ve Kovid-19'u baba-oğul yenen Kasım Akyüz (96) ile oğlu Yusuf Akyüz'ün (65) mücadeleleri...

PROF. DR. OĞUZ ÖZAYRAL (MİKROBİYOLOG)

"VÜCUT ISIM BİR ANDA YÜKSELDİ"

"30 Mart Pazartesi akşam üstüydü... Evde oturuyordum. Hatta bir röportaj için elimde defter, kalem hazırlık yapıyordum. Bir anda vücudumun ısısının yükseldiğini hissettim ve anormal şekilde terlemeye başladım. Çok karışık bir ortaya çıkış oldu. Dijital dereceyle ateşimi ölçtüm; 38'di. Sonra eski usül civalı dereceyle tekrar ölçtüm. Yine 38 gördüm. Kuzenim, 'Otur dinlen biraz telaş yapma' dedi.

"A-TİPİ SEYREDEN VAKALAR GİBİYDİ"

Bende kuru öksürük ya da nefeste daralma, nefes alma güçlüğü biçiminde hastalık ceryan etmedi. A tipi vakaları hep duyup, anlatırdık ve bende belirtiler A-tipik oldu. Benim semptomlarım farklıydı. Hemen, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi olan Fatih Mehmet Velibeyoğlu'nu aradım. Çok enteresan bir tablo olduğunu söyledim. Hastaneye gittik.

"AKCİĞER ÜZERİNDE LEZYONLAR VARDI"

Tomografi çekildi ve boğazdan sürüntü alındı. Tomografiye bakınca, akciğerin üzerinde lezyonlar, odaklanmalar olduğunu gördük. Hemen karantinaya alındım. Domuz gribine karşı kullanılan kombin ilaçlarla klasik tedaviye başlandı. Bu tedaviye 4 gün boyunca ben cevap vermedim. Ancak samimiyetle söylüyorum; ben tedavi olacağıma hep inandım. O olumsuz süreçte de zerre bundan şüphe duymadım..."

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BABA-OĞUL KOVİD-19 OLDULAR

"BİZİM İÇİN HER ŞEY CENAZEDE BAŞLADI"

Samsun'da yaşayan Akyüz Ailesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sendromu, 94 yaşındaki anne Refika Akyüz'ün ölümüyle başladı. Yatalak olan ve kalp krizinden yaşamını yitiren Refika hanım, 20 Mart'ta gözlerini hayata kapattı. 21 Mart'ta da doğduğu köyde eşi, çocukları, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.

"ATEŞ VE NEFES DARLIĞI OLMADI"

Yusuf Akyüz (65) anlatıyor:

"Annem yatalaktı ve mamayla besliyorduk. Kalp krizi sonrası kaybettik. Cenazeye gelen bir yakınımızda koronavirüs çıktığını öğrenmeden 3-4 gün önce bizim hayatımız yavaş yavaş değişmeye başladı. Annemi, 21 Mart'ta toprağa verdik ve 23 Mart'ta biz rahatsızlandık. Bu süre zarfından bende ve babamda söylendiği gibi yüksek ateş ve nefes darlığı falan olmadı.

"BİZDEKİ BELİRTİLER GRİP GİBİYDİ"

Bizdeki şikayetler baş ağrısı, vücudumuzda kırgınlık ve balgamlı öksürük gibi gripte görülen şikayetlerin aynısıydı. Biz zaten önce grip sandık. Böyle 3-4 günü geçirdik ve cenazeye gelen yakınımızın koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra 27 Mart'ta apar topar hastaneye gittik. Bende önce virüs çıkmadı ancak babam pozitif çıktı..."

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DOÇ. DR. ÖNDER ERSAN

"BOĞAZ AĞRISIYLA BAŞLADI"

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Ersan anlatıyor:

"Bende semptomlar gece yarısı şiddetli boğaz ağrısı ile başladı ve ertesi gün kas ağrısı, baş ağrısı ile ciddi yorgunlukla devam etti. Gün içinde sürekli uzanmak ihtiyacı hissediyordum. Ertesi gün bu bulgularım nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine başvurdum. Muayene ve yapılan tetkikler sonucunda hastanemizde hazırlanan izolasyon kliniğine yatırıldım. Alınan ilk testim negatif geldi. Ancak mevcut bulgularım çok arttığı için Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine uygun olarak izolasyonuma devam edildi. Daha sonra alınan ikinci testimle pozitif olduğum anlaşıldı.

"EŞİM DE POZİTİF ÇIKTI"

Bu esnada yapılan tetkiklerde eşimin de pozitif olduğu anlaşıldı. Hastanede beraber tedavi aldıktan sonra ev izolasyonuna geçtik. 9 günü hastanede olmak üzere tedavim toplam 3 hafta kadar sürdü.

"ZAMAN ZAMAN KAYGILANDIM"

Hastalığın fiziksel ve psikolojik farklı zorlukları vardı. Bende daha çok baş ve boğaz ağrısı ile birlikte şiddetli halsizlik ortaya çıktı. Öksürük ve ateşim olmadı. Özellikle ilk hafta beni zorladı. Doktor olmama rağmen zaman zaman kaygılandım ama hep pozitif düşünmeye çalıştım..."

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