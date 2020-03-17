AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten İstanbul'a hareket etti. Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

BİRÇOK KENTTEN HAREKET EDECEKLER

AA'da yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığı'na isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.

İSTANBUL VE KOCAELİ'NDEKİ YURTLARDA KALACAKLAR

Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor. Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.