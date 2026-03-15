        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çorum’da apartmanın 3’üncü katından düşen adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Çorum’da apartmanın 3’üncü katından düşen adam hayatını kaybetti

        Çorum'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 82 yaşındaki Ramazan Uludağ hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uludağ'ın beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 15.03.2026 - 10:04 Güncelleme:
        3. kattan düşen adam hayatını kaybetti

        Çorum'un İskilip ilçesinde apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay; Çorum'un İskilip ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ramazan Uludağ (82), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        AA'daki habere göre; Uludağ, dengesini kaybederek pencereden düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uludağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAY YERİ İNCELEME YAPILDI

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Ağabeyinin camdan düştüğünü ifade eden Salih Uludağ, "Ağabeyimi kaybettik. Camdan düştü. Allah rahmet eylesin. Yaşı gereği akli dengesi biraz sıkıntılıydı" dedi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

