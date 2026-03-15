Çorum'un İskilip ilçesinde apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay; Çorum'un İskilip ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ramazan Uludağ (82), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

DENGESİNİ KAYBETTİ

AA'daki habere göre; Uludağ, dengesini kaybederek pencereden düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uludağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİ İNCELEME YAPILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Ağabeyinin camdan düştüğünü ifade eden Salih Uludağ, "Ağabeyimi kaybettik. Camdan düştü. Allah rahmet eylesin. Yaşı gereği akli dengesi biraz sıkıntılıydı" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.