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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan kısa bir video yayınlayarak çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyun benim için değerli. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.