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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Mersin değişime hazır mısın? Bir otoriter yönetimi birlikte göndereceğiz ve demokrasiyi getireceğiz. Bugün aynı zamanda Hıdrellez baharın gelişini müjdeliyor. Ben de size baharı vaat ettim. Birlikte baharı getireceğiz. Evet biz ülkemize baharı demokrasiyi getirdik diye haykıracağız" dedi. Depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, "Depremzedeleri en çok kucaklayan il. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Sadece ben değil tüm Türkiye ve dünyaya dayanışma mesajı verdiniz. Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evlerini iş yerlerini yapacağım. Ve 5 kuruş almadan onların evlerini dükkanlarını yapacağım. Anayasa diyor ki idarenin kusurunda olan bu kaybı idare karşılayacak. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında anayasa bunu diyor" diye konuştu.

"ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE OTURACAĞIM" Kılıçdaroğlu, emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vereceklerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal 27,5 yıl devlette çalıştı. Bütçe nasıl yapılır, paralar nerelere harcanır hayatım bunlarla geçti. Benim öyle saraylarda gözüm yok. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım. Saraylar bize göre değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına çıkacağım" dedi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı bay Kemal'in başının üstüne. Herkese saygı duyacağım. Benim derdim çocukların aç mı, işsizlik var mı; bunlarla uğraşacağım. Bunlar sarayda oturuyor, halktan koptular" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: