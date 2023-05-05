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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusu 5 yılda 2,5 milyon azalacak

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de "Burada 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. İstanbul'un nüfusu 5 yılda 2,5 milyon azalacak. Bu bölgeyle özel yasa çıkacak. Akdeniz havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü merkez haline gelecek" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusu 5 yılda 2,5 milyon azalacak
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Mersin değişime hazır mısın? Bir otoriter yönetimi birlikte göndereceğiz ve demokrasiyi getireceğiz. Bugün aynı zamanda Hıdrellez baharın gelişini müjdeliyor. Ben de size baharı vaat ettim. Birlikte baharı getireceğiz. Evet biz ülkemize baharı demokrasiyi getirdik diye haykıracağız" dedi.

Depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, "Depremzedeleri en çok kucaklayan il. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Sadece ben değil tüm Türkiye ve dünyaya dayanışma mesajı verdiniz. Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evlerini iş yerlerini yapacağım. Ve 5 kuruş almadan onların evlerini dükkanlarını yapacağım. Anayasa diyor ki idarenin kusurunda olan bu kaybı idare karşılayacak. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında anayasa bunu diyor" diye konuştu.

"ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE OTURACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vereceklerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal 27,5 yıl devlette çalıştı. Bütçe nasıl yapılır, paralar nerelere harcanır hayatım bunlarla geçti. Benim öyle saraylarda gözüm yok. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım. Saraylar bize göre değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına çıkacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı bay Kemal'in başının üstüne. Herkese saygı duyacağım. Benim derdim çocukların aç mı, işsizlik var mı; bunlarla uğraşacağım. Bunlar sarayda oturuyor, halktan koptular" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ailenin asgari gelir güvencesi olması lazım. Bir aile yoksulsa 85 milyon yoksuldur. Herkesin karnının doyduğu Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Beslenme çantasına da son vereceğiz. Çocuklar karnı tok evine dönecek."

"Adaleti sağlayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Köylerde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veteriner hekim olacak. Bu kişiler üreticilerin emrinde olacak" dedi.

"850 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerden birisi haline getireceğiz. Demiryollarla çevre illere bağlayacağız. Bütün lojistik harcamaları biz karşılayacağız. Burada 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. İstanbul'un nüfusu 5 yılda 2,5 milyon azalacak. Bu bölgeyle özel yasa çıkacak. Akdeniz havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü merkez haline gelecek. Maden, metal rafinerisi de olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceklerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "Meşru hükümetle büyükelçilikleri açacağız. Gidenlerin can ve mal güvenliklerini sağlayacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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