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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an IMF'e borcumuz yok, IMF'le ilişkimiz yok. O defteri kapattık. CHP, sizin tarihiniz kulluk kölelikle dolu. Biz dik durduk. Ne yaparlarsa yapsınlar ne siyasette, ne ekonomide ne de savunmada Türkiye'ye diz çöktüremiyorlar" dedi.
Erdoğan Küçükçekmece'de konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Bize durmak yakışmaz, biz hep çalıştık, çalışıyoruz. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en ucuyla, Avrupa yakasındaki en ucunu banliyö hattıyla birleştirmiş olduk. Bu hat Boğaz'dan Marmaray'dan geçiyor. Sadece İstanbul'un iki yakasını değil, dünyanın iki kıtasını raylı sistemle bağlamış oluyoruz. Çünkü Türkiye dünya çapında yatırımlara imza atan bir ülkedir.
Dün 2018 büyüme rakamı açıklandı. 2018'i büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Devamlı istikrarı sürdürüyoruz. 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki, tarih bugünleri yazdıklarında gelecek nesiller yaşadıklarımızı çok iyi anlayacak. Ağustos ayında bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu sebeple yılın 4'üncü çeyreğinde eksi büyüme oldu ama ortalaması 2,6. Bir araya 80 milyar dolar sınırına gerilen Merkez Bankası rezervini de 100 milyar doların üzerine çıkardık. Doğrudan yatırım 13 milyar doları buldu. Bu yılın ve bundan sonraki yılların çok yüksek çıkacağına inanıyorum.
Şu an IMF'e borcumuz yok, IMF'le ilişkimiz yok. O defteri kapattık. CHP, sizin tarihiniz kulluk kölelikle dolu. Biz dik durduk. Ne yaparlarsa yapsınlar ne siyasette, ne ekonomide ne de savunmada Türkiye'ye diz çöktüremiyorlar. Biz geldiğimizde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 65. İnsansız hava aracı almak için ricada bulunuyordum, 'Kongre müsaade etmiyor' diyorlardı. Şimdi ne oldu? Şimdi daha büyüğünü de üreteceğiz.
Bu terör örgütleriyle Cudi'de, Kandil'de, Gabar'da mücadeleyi böyle verdik. Dün, evvelsi gün inlerine girdik. Bunları sonuna kadar kovalıyoruz ve bitireceğiz. Bu teröristler CHP ile şimdi kol kola. Şimdi sizlere soruyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var buyursun oraya gitsin. Biz bunlar ülkemizi böldürmeyeceğiz.
Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir. 1994'ü hatırlayın buralar neydi, biz büyükşehri aldık bu hale getirdik. Şu güzelliğe bak. Bütün bunlar iş bilenin, kılıç kuşananın anlayışı ile olur.
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