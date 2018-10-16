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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af tartışmalarıyla ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK kura töreninde konuştu. Yargı içindeki FETÖ mensupları hakkında mesajlar veren Erdoğan, "FETÖ'yü adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Daha var, bunlar virüs, temizleyeceğiz. Tüm dünyaya göğsümüzü gererek Türkiye'nin demokrasi destanını anlatabiliyorsak, bunu hakim ve savcılarımızın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayete borçluyuz" dedi. Af tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim" dedi. Erdoğan, Af teklifiyle ilgili olarak, Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor" diye konuştu.

16.10.2018 - 14:52 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HSK kura töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Mahkemelerde dosya yığılmalarını önüne geçtik. Bakanlık personel sayısını artırarak mahkemelerin çalışmalarını kolaylaştırdık. Adaletin hızlanmasını sağladık. Adalet teşkilatımız FETÖ'nün hedef aldığı kurumların başında geliyor. 15 Temmuz'da yargı içindeki terör örgütü mensuplarının çok önemli rolü olduk. FETÖ'yü adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Daha var, bunlar virüs, temizleyeceğiz. Tüm dünyaya göğsümüzü gererek Türkiye'nin demokrasi destanını anlatabiliyorsak, bunu hakim ve savcılarımızın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayete borçluyuz.

Hakim ve savcılarımızın gayretleriyle yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi. Davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Milletimizin güveni giderek artıyor. Bağlılığı devlete olmayacak, milletine hizmet için çalışmayacak hiç kimseye o çatı altında yer yoktur. 1960, 1980 darbeleri, 28 Şubat ve FETÖ gibi örnekler dururken, yargının bir yere irtibatlanmasına göz yumamayız. Yargının içinde kamplaşmalara, yasa dışı örgütlenmelere izin vermeyeceğiz. 

AF AÇIKLAMASI

Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz.

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Arkadaşlarıma af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği mahşeri vicdana uygun çalışma yapmalarını istedim. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir. 

 Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor.

ULUSLARARASI ADALETSİZLİK

Terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'den ülkemize yönelik tehditler görmezden gelindi. ABD yönetiminin ülkemize yönelik tutumları da aleni bir adaletsizlik örneğidir. Bir terör örgütünün elebaşı ve mensuplarını korumakla kalmayıp, başka terör örgütünü de güçlendiriyor. Daha başka ülkeler de var. Biz küresel adalet çağrımızı dile getiriyoruz. BM'de Dünya 5'ten büyüktür diyerek insanlığın sesi olduk. Suriye krizinin insani yükünü Türkiye üzerine yıkanlar burada da bir adaletsizlik örneği sergiliyorlar. Bu çarpıklık sürdürülebilir değil. Biz kendimizle birlikte mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel değişimin ayak sesleri görmezden gelinmeyecek kadar güçlenmiştir. Türkiye bu süreçten alnının akıyla çıkacak. 

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