Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ilişkin hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi. İslam düşmanlığına dikkat çeken Erdoğan, "Teşkilat olarak İslam düşmanlığı ve nefret söylemleriyle mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız." dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Konferansın ana temasının 'Paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan' olarak belirlenmesini isabetli buluyorum.

Salgın döneminde insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. İş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çektik. Salgın sürecinde ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

Filistin meselesi hepimizi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapı taşlarından biridir. Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz, vicdansız abluka devam ediyor. Bu politikaların bölge halkına faydası olmamıştır.

Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz. Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır.

Zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak, mazlum kim olursa olsun elinden tutmak inancımızın gereğidir.

Filistin'de kalıcı barışı tesis etmenin yolu başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasıdır.

"AFGAN HALKINA SIRTIMIZI DÖNME HAKKIMIZ YOKTUR"

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir, Afgan halkına sırtımızı dönme bu ülkede yaşananlara göz yumma hakkımızdır yoktur. Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afganistan'a yardımlarımızı sürdürüyoruz.

Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Göçmen yükünde sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor.

DEAŞ ile mücadele kılıfı altında YPG gibi terör örgütlerini desteklemeden çekinmediler, ülkemize verdikleri sözleri tutmadılar.

"DAHA KARARLI ADIMLAR ATMALIYIZ"

Aynı zamanda İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz. Dünya genelinde birçok ırkçı, ayrımcı politikaların mağduru olunuyor. Teşkilat olarak İslam düşmanlığı ve nefret söylemleriyle mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'dan "Savaş tamamen mümkün" mesajı
DÜNYA Rusya'dan flaş "Savaş mümkün" mesajı
Son dakika: Meksika'da korkunç kaza: 54 kişi öldü!
DÜNYA Meksika'da korkunç kaza: 54 kişi öldü!
Gerilim sürüyor: Macron'dan Johnson için dava tehdidi
DÜNYA Macron'dan Johnson'a dava tehdidi
Son dakika: ABD'de cinayet vakaları zirveye tırmandı
DÜNYA ABD'de cinayet vakaları zirveye tırmandı
ABD'de COVID-19 alarmı: Ulusal Muhafızlar çağrıldı
DÜNYA ABD'de Ulusal Muhafızlar çağrıldı
Son dakika: İsrail, ülke sınırlarını kapatma süresini uzattı
DÜNYA Omicron varyantına karşı sınırlarını kapatmıştı: ...
Çinli taykonotlar uzayda ders verdi
DÜNYA Çinli taykonotlardan uzayda ders!
ABD Başkanı Joe Biden "talk-show"a katılacak - Haberler
DÜNYA Biden, "talk-show"a katılacak
Son dakika: Kıbrıs Türklerinden Londra'da bayrak protestosu
DÜNYA Kıbrıs Türklerinden Londra'da bayrak protestosu
Son dakika: Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son verdi
DÜNYA Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.