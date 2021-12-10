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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Konferansın ana temasının 'Paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan' olarak belirlenmesini isabetli buluyorum.

Salgın döneminde insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. İş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çektik. Salgın sürecinde ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

Filistin meselesi hepimizi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapı taşlarından biridir. Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz, vicdansız abluka devam ediyor. Bu politikaların bölge halkına faydası olmamıştır.

Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz. Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır.

Zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak, mazlum kim olursa olsun elinden tutmak inancımızın gereğidir.

Filistin'de kalıcı barışı tesis etmenin yolu başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasıdır.

"AFGAN HALKINA SIRTIMIZI DÖNME HAKKIMIZ YOKTUR"

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir, Afgan halkına sırtımızı dönme bu ülkede yaşananlara göz yumma hakkımızdır yoktur. Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afganistan'a yardımlarımızı sürdürüyoruz.

Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Göçmen yükünde sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor.

DEAŞ ile mücadele kılıfı altında YPG gibi terör örgütlerini desteklemeden çekinmediler, ülkemize verdikleri sözleri tutmadılar.

"DAHA KARARLI ADIMLAR ATMALIYIZ"

Aynı zamanda İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz. Dünya genelinde birçok ırkçı, ayrımcı politikaların mağduru olunuyor. Teşkilat olarak İslam düşmanlığı ve nefret söylemleriyle mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız.