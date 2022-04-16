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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Phaselis Tüneli açılışına uzaktan bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı bu altyapıya borçluyuz.

- Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik.

- Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir

Ayrıntılar gelecek...