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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında, "Deprem ve sel felaketleriyle yüreklerimizin yandığını bu dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Asrın felaketinin üstesinden yine dayanışma, yine kardeşlikle gelebiliriz" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesidir. Milletimizin verdiği en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz.

108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale sadece iftihar meselesi değil, mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır.

85 milyonun tamamının Çanakkale'den, şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum.

Deprem ve sel felaketleriyle yüreklerimizin yandığını bu dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Asrın felaketinin üstesinden yine dayanışma, yine kardeşlikle gelebiliriz.

Miletlimizin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bizlere umut ve güne aşılıyor. İnsanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. Bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız.

Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir badire olmadığını göstermiştir. Türkiye krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım.

Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'i, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum."

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