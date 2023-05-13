Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklar yarın Biden'a da cevap verecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz böyle bir oldukça koalisyon masasını da tefeci masasını da ezer geçeriz.

Ümraniye tulum çıkarmalı. Benim inandığım, tanıdığım, bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Biz 21 yılda ülkemize asırlık hizmetler kazandırdık. Peki bu bay bay Kemal'in eseri var mı? İstanbul'a belediye başkanı getirdi, adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıyor, o kayakta, kızakta, Bodrum'da. Sen belediye başkanı mısın, turist misin?

Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğinizde susuzluğu giderdik, çöp dağlarını kaldırdık. Çamurdan İstanbul'u temizledik. 50 bin hanede doğalgaz vardı bunu 1 milyon 250 bine çıkardık. Rahmetli Kadir Topbaş kardeşimiz de bu süreci devam ettirdi. Haliç kokudan geçilmiyordu.

Ömerli'den karşı yakaya suyu biz geçirdik. Haliç'in temizliğinde Boğaz'ın suyunu biz tünellerle Haliç'e akıttık. Bizden önce tek parti faşizminden İstanbul, Türkiye çok çekmişti.

"AYASOFYA'YI İHYA ETTİK"

Milletimiz eser istiyor. Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik. Meral Hanım 'Yapamazsın' diyordu. Yaptık mı? Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık. Milletimiz hizmet istiyordu; ona vesayetle, darbeyle cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu; ona elindekini alarak cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı bu zihniyetin iktidarını yıkmasıdır.

Ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, sanayiden tarıma her alanda çağ atlattık. Milletimiz bu gayretimizi gördüğünde her tuzakta bizim yanımızda yer aldı. Bugün de karşımıza çıkan koalisyon masası yalan ve istismar peşinde koşarken biz Türkiye Yüzyılı, eser, hizmet diyoruz. Ülkenin istiklalini emperyalistlere, kaynaklarını tefecilere, güvenliğini teröristlere, meydanları muhterise bırakarak kendilerine iktidar yolu açmaya çalışıyor. Bu bay bay Kemal talimatı Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz Rabbim'den ve milletimizden alıyoruz.

"TESLİM BAYRAĞINI ÇEKECEKELER"

Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki kendi ortaklarının tabanlarını bile gözleri görmüyor. Yalan üstüne yalan ve bölücü örgütün elebaşlarının, karanlık odakların destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Bunlar ülkenin yönetimini devralırsa; ilk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak. AB'nin özerklik şartını kabul ederek ülkemizi bölmenin yolunu açacaklar. Kayyum atadığımız belediyeleri terör örgütüne teslim ederek, örgüt mensuplarını devlete doldurarak bu adımı ileri taşıyacaklar. Batı'nın bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa içeri boca edecekler. Akdeniz'de, Ege'de, NATO'da dik duruş sergilediğimiz konularda teslim bayrağını çekecekler.

KILIÇDAROĞLU'NA RUSYA TEPKİSİ

Bay bay Kemal, 'Rusya'ya yaptırım uygularız' diyor. Bu ne akıl, bu nasıl anlayış? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden, savunma sanayinde öyle. Turist akınında 5,5 milyona yakın turist Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? ABD'den aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi. Yarın, sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Peskov diyor ki 'Yalan söylüyor' diyor. Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez.

Rusya-Ukrayna savaşına balıklama dalacaklar. Savunma sanayini çökertip kazanımları yok edecekler. Türkiye Yüzyılı hazırlığı için yaptığımız yolları, köprüleri, konut hamlelerini işlevsiz hale getirecekler. Karadeniz gazının, Gabar'daki petrolün üstüne petrol dökecekler.

"TERÖRÜN BUNDAN SONRAKİ SÜRECİNİ KONUŞUYOR"

Terörle mücadelede Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde bunları bitirdik. Bay bay Kemal'in yanındakiler 'Buna devam edeceğiz' diyor. Gizli kapılar arkasında bay bay Kemal terörün bundan sonraki süreci konuşuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Sancaktepe ve Beyoğlu'nda vatandaşlara seslenecek.