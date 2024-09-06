Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sorumluluğu ağır bir mesleği sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye'yi yüceltme ve payidar kılma mücadelesinde canlarımızı ortaya koyanların bir kısmı da öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağımızı ifade ediyorum.

Eğitime yaptığımız her yatırımla, her proje ile Türkiye Yüzyılı hedefimize yaklaşıyoruz. 22 yılda ülkemizin eksiklerini giderme noktasında objektif bakanların hayranlık duyduğu adımlar attık. REKLAM 28 Şubat döneminde uygulamaya konan uygulamaları kaldırdık. Adaletsizliğe yol açan katsayı zulmüne ve başörtüsü yasağına son verdik. Sınıflarımızı en yeni teknolojik imkanlarla donattık. Mesleki ve teknik eğitimde yeni açılımı devreye alıyoruz. OYUN PLATFORMLARI GENÇLERİ ZEHİRLİYOR Depremin yaralarını sarmakla kalmayacak, bölgenin eğitim altyapısını çok daha güçlü hale getirene kadar durmayacağız.

Sosyal medyanın bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Sapkın akınların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Irkçılık da körükleniyor. Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğramaya çalışanların merkez üssü sanal alemdir. Batılı devletlerin kendi çıkarlarını korumak amacıyla aldığı sert önlemlerde kimse özgürlükten, demokrasiden, serbest piyasa ekonomisinden bahsetmiyor. Yasakçı olmakla suçlanıyoruz. Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını savunmak yerine uluslararası şirketlerin avukatlığını yapıyor.