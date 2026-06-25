Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Dost Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum. AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. AK Parti'nin çelik çekirdeği 11 milyon 550 bin kardeşimizdir. Bize üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik, daha fazla insanımıza ulaşmak amacıyla yoğun çalışma içindeyiz.

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"YENİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

Huzur arayan, şehrine beldesine hizmet etmek isteyen herkes bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.

"SİYASET TEPEDEN BAKMA YERİ DEĞİL"

Ne pahasına olursa olsun, gündem olma kaygısı büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşüyor. Vatandaşın kalbini kıran, icraat değil şov peşinde koşan yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir. Siyaset tepeden bakma yeri değildir. Melese kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.

"GEREKSİZ POLEMİKLERDEN UZAK DURUYORUZ"

Siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Rakibini karalamak bizim tarzımız değildir. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz."

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR

Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.