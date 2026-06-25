Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramıza hoş geldiniz diyorum. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Dost Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum. AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. AK Parti'nin çelik çekirdeği 11 milyon 550 bin kardeşimizdir. Bize üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik, daha fazla insanımıza ulaşmak amacıyla yoğun çalışma içindeyiz.

        REKLAM

        "YENİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

        Huzur arayan, şehrine beldesine hizmet etmek isteyen herkes bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.

        "SİYASET TEPEDEN BAKMA YERİ DEĞİL"

        Ne pahasına olursa olsun, gündem olma kaygısı büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşüyor. Vatandaşın kalbini kıran, icraat değil şov peşinde koşan yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir. Siyaset tepeden bakma yeri değildir. Melese kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.

        "GEREKSİZ POLEMİKLERDEN UZAK DURUYORUZ"

        Siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Rakibini karalamak bizim tarzımız değildir. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz."

        AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR

        Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni evli 26 yaşındaki Sevil'i eşi salonda ölü buldu: 'Aramızda sorun yoktu'

        İstanbul'da, yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D. (26) evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından hareketsiz halde bulundu. Dursun'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Furkan D., uyandığında eşi...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor