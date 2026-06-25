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        Haberler Dünyadan Babasının doğum gününü es geçen Brooklyn Beckham kayınpederine övgü dolu kutlama yaptı

        Babasının doğum gününü es geçen Brooklyn Beckham kayınpederine övgü dolu kutlama yaptı

        David ve Victoria Beckham çiftini hiçbir özel gününde kutlamayan ve ailesiyle bağlarını tamamen koparan Brooklyn Beckham, babasına nispet yaparcasına kayınpederi Nelson Peltz'in doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Babasına nispet yaptı

        Ailesiyle bağlarını koparan ve hiçbir özel günde anne ve babasını kutlamayan Brooklyn Beckham, pazar günü Babalar Günü'nü de es geçerek, babası David Beckham'ı görmezden geldi. Ancak Brooklyn, dün kayınpederine coşkulu bir doğum günü kutlaması yaptı.

        Brooklyn, eşi Nicola Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in 84'üncü yaş gününü kutlarken, "Kayınpederlerin en iyisi" ifadesini kullandı.

        David ve Victoria Beckham çiftinin 27 yaşındaki en büyük çocuğu Brooklyn, bir aile partisinde Nelson Peltz'in koluna girmiş halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun Nelson, seni çok seviyorum. Bugün seni kutlayabildiğim için çok mutluyum! Kayınpederlerin en iyisi olduğun için teşekkür ederim" diye mesaj yazdı.

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        BABASINI GÖRMEZDEN GELDİ

        31 yaşındaki Nicola Peltz de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun babacığım! Senin doğum gününü kutlamayı çok seviyorum! Her açıdan inanılmaz bir rol model olmanı izleyerek büyüdüğüm için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum" dedi.

        Brooklyn, babası David Beckham'ın 50'nci yaş günü kutlamaları sırasında başlayan küslüklerinden bu yana, ebeveynlerinin doğum günlerini veya önemli günlerini kamuoyu önünde hiç kutlamadı. En son geçen hafta Babalar Günü'nü de es geçerek babasını görmezden geldi.

        BECKHAM'LARDAN BROOKLYN'E ZEYTİN DALI

        Beckham çifti ise oğullarının doğum gününde onun fotoğraflarından oluşan paylaşımlar yapmayı ihmal etmemişti. David Beckham en son en büyük oğluna zeytin dalı uzatarak, kendisinin ve Brooklyn'in eski bir fotoğrafını, dört çocuğuyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafın yanında paylaştı. Fotoğrafın altına "Hepinizi çok seviyorum ve bana bu güzel aileyi verdiğin için teşekkür ederim Victoria" sözlerini yazarak Babalar Günü kutlaması yaptı.

        Victoria Beckham da pazar günü yazdığı duygusal Babalar Günü mesajında ​​oğlu Brooklyn'i anmayı ihmal etmedi.

        AİLESİNİ TAMAMEN DIŞLADI

        Brooklyn ise kamuoyu önünde sessizliğini korurken, perde arkasında ise oldukça öfkeli olduğu söyleniyor. Ailesinin onu rahat bırakmasını istediği halde onların sürekli kendisiyle ilgili paylaşımlar yapmasından rahatsız olduğu iddia ediliyor.

        Geçen yılın sonunda Brooklyn, Instagram'da ebeveynlerini engellemiş; daha sonra avukatları Beckham'ların ekibine ihtar çekerek tüm iletişimin yasal temsilciler aracılığıyla yürütülmesini, Brooklyn ile hiçbir şekilde temas edilmemesini talep etmişti.

        "AİLEM İMAJI HER ŞEYDEN ÖNDE TUTTU"

        Brooklyn ayrıca, şubat ayında altı sayfalık bir Instagram açıklaması yayımlayarak ailesini topa tutmuştu. Ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını ve her zaman aile ilişkilerinden ziyade kamuoyundaki imajlarını ön planda tuttuklarını iddia eden Brooklyn, "Tüm hayatım boyunca, ailemle ilgili basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, doğduğum hayatın ayrılmaz bir parçası oldu" demişti.

        Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.

        "EVLİLİĞİMİ BOZMAK İSTEDİLER"

        Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn, annesinin evliliğini bozmak için eskiden ilişki içinde olduğu kadınları hayatına dahil etmeye çalıştığını söylemişti.

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